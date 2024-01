Pazienti colpiti da ictus costretti in astanteria, “Vittorio Emanuele” senza neurologia

Gela. Due casi a distanza di poche ore, l’uno dall’altro. Pazienti colpiti da ictus sono stati costretti a rimanere nell’astanteria dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, seppur monitorati. Neurologia, nel nosocomio, è tra i servizi ormai assenti. La neurologia della clinica “Santa Barbara” può intervenire ma solo per casi non acuti. L’unico riferimento in provincia è il reparto del “Sant’Elia” di Caltanissetta, al momento senza posti disponibili. Di conseguenza, i due pazienti sono stati mantenuti nell’astanteria. Una situazione certamente non adeguata per assicurare il massimo del monitoraggio specialistico anche se non corrono rischi.