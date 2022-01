Pazienti Covid trasferiti, Trainito: “Sindaco si faccia sentire, città umiliata”

“Manifesto la mia totale contrarietà alla decisione assunta dall’Asp. Si è scelto di trasferire i pazienti al “Sant’Elia” di Caltanissetta e tra questi ci sono anche intubati. Una decisione, formalizzata per il contagio Covid che ha colpito il personale locale di terapia intensiva. La città non può essere trattata come un sobborgo irrilevante. Merita maggiore attenzione – dice ancora il consigliere – e un insieme di misure che garantiscano e tutelino l’intera popolazione, visto l’alto numero di abitanti e la complessità della sua condizione, sociale e sanitaria”. Tranito e gli altri componenti della commissione, nel corso di questi due anni di pandemia, più volte hanno chiesto maggiore attenzione per le istanze della sanità cittadina, sostenendo la necessità di un rafforzamento dei servizi.