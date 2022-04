Pd pronto a chiudere per Di Cristina all’Ars: lunedì il punto anche su tavolo con Greco

Gela. Lunedì, nel corso di una conferenza stampa, faranno il punto della situazione. I dem, questa mattina, hanno riunito la direzione. I punti li avevano già anticipati, dal no secco al progetto del termovalorizzatore, in città, ad una critica netta dell’attuale sistema della gestione del ciclo dei rifiuti. I democratici continuano ad essere molto preoccupati della pressione che la Regione sta concentrando su Timpazzo. Temono la saturazione del sito di conferimento, con gravi ripercussioni per tutti i Comuni della Srr4, ad iniziare proprio da Gela. Dichiarazioni ufficiali, al momento, non ne rilascia nessuno, in attesa della conferenza stampa. Lunedì, comunque, i dem dovrebbero dare ulteriori indicazioni sulle scelte per la corsa all’Ars. La staffetta tra l’uscente Giuseppe Arancio e il candidato in pectore, l’attuale segretario provinciale Peppe Di Cristina, è cosa fatta. Ci sarà anche l’ex segretario cittadino nella lista che il Pd presenterà per le prossime regionali. Arancio, come aveva fatto intendere, farà un passo indietro dopo due mandati consecutivi. Del resto, quello di Di Cristina è sempre stato uno dei nomi più gettonati. Pare che abbia spiegato di essere a disposizione del partito. L’investitura ufficiale, con il sostegno del partito locale, dovrebbe essere confermata anche dalla direzione provinciale, che si terrà la prossima settimana, a Niscemi, in presenza del segretario regionale Anthony Barbagallo, tra i punti di riferimento politici dello stesso Di Cristina. Il segretario cittadino Guido Siragusa e tutti i dirigenti locali continuano a lavorare per un partito che possa ritornare ai numeri di un tempo e che continui ad avere un ruolo centrale anche nel campo progressista, che vede i dem insieme alle forze di centrosinistra e al Movimento cinquestelle. Non poteva essere trascurato neanche un altro capitolo, per i dem comunque strategico. Diverse settimane fa, Siragusa ha lanciato la proposta al sindaco Lucio Greco, per un tavolo comune su temi come il rilancio industriale e la ripresa del comparto agricolo. Quelli del Pd non vogliono attendere tempi lunghi e non hanno mai chiuso al primo cittadino, che però intende coinvolgere l’intera maggioranza.