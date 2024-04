Pellegrino, “pochi fuoriusciti? Non sottostiamo ai poteri politici”: Noi Moderati con Scerra

Gela. Nel centrodestra cittadino le imminenti elezioni amministrative saranno una vera e propria partita per la prevalenza in quell’area politica. I partiti ufficiali, sostenuti da Dc e Italia Viva, hanno chiuso il cerchio intorno all’ingegnere Grazia Cosentino. “Alleanza per Gela” invece è la dimensione costruita da big dei voti e da chi non si riconosce nelle mosse dei partiti, ora tutti con il consigliere comunale Salvatore Scerra. Ieri, l’ingegnere Cosentino è andata in controtendenza: nessun centrodestra spaccato, ha fatto sapere, ma solo “pochi fuoriusciti”. “Pochi fuoriusciti? Questa considerazione dimostra che i partiti del centrodestra non hanno ancora capito che non è più il tempo delle decisioni calate dall’alto, dettate dalle segreterie a Caltanissetta e a Palermo – dice il consigliere comunale Gabriele Pellegrino tra i fondatori del progetto dell’alleanza – ancora una volta, gruppi importanti non sono stati neppure invitati al tavolo ufficiale. Evidentemente, Salvatore Sammito, cinque anni fa con ottocento voti, Pino Federico, Salvatore Scerra, a sua volta nel 2019 con oltre ottocento preferenze, Giuseppe Guastella, Alessandra Ascia, io stesso che ebbi più di 840 voti, siamo considerati solo come pochi fuoriusciti. Io sono ottimista e attendo le decisioni dei cittadini”. Il consigliere lo ripete, “siamo fieri di non dover sottostare agli ordini che arrivano dall’alto – aggiunge – vogliamo dare alla città un sindaco che sia espressione proprio di questo territorio, scelto da chi la città la vive quotidianamente”. Per Pellegrino, le affermazioni dell’ingegnere Cosentino dimostrano “finalmente” che si tratta di “un candidato a sindaco di centrodestra”.