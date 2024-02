Peppe Messina lancia il nuovo singolo, “Ciumi d’amuri” per celebrare la passione siciliana

Gela. “Ciumi d’amuri” è il nuovo singolo di Peppe Messina, il cantautore siciliano di Ponte di Piave, con origini gelesi, che unisce talento siciliano e passione melodica isolana. Il brano, scritto dal rinomato paroliere e produttore Pietro Granato insieme alla musica ed il canto del cantautore Peppe Messina, rappresenta un connubio unico tra tradizione siciliana e sonorità contemporanee. Il lavoro dietro questo promettente progetto è stato curato da un team di professionisti siciliani di grande prestigio, garantendo una produzione di altissimo livello. Il maestro Franco Cirino e il maestro Peppe Malatino si sono occupati degli arrangiamenti e del mastering, aggiungendo un tocco di raffinatezza e originalità alla melodia, mentre le due talentuose coriste Eva Perry e Lorena Nociforo hanno reso il tutto ancora più dolce e coinvolgente con le loro voci. “Ciumi d’amuri” è già disponibile su tutti gli store online, permettendo a tutti gli appassionati di musica di immergersi nell’atmosfera calda e avvolgente di questo singolo. Tuttavia, il viaggio nel mondo di Peppe Messina non termina qui. Il cantautore ha deciso insieme al produttore Pietro Granato, di portare la sua musica nelle immagini, annunciando che il video clip verrà girato proprio in Sicilia nel mese di Maggio. La scelta di ambientare il video nella meravigliosa terra siciliana è un tributo alle sue radici e un connubio perfetto con il messaggio del brano, che celebra l’amore e l’essenza stessa della Sicilia. Le strade pittoresche, il mare cristallino e le tradizioni millenarie della regione forniranno lo scenario perfetto per esaltare la bellezza delle parole e delle melodie di “Ciumi d’amuri”. Il singolo rappresenta un’occasione per apprezzare il talento artistico che la Sicilia ha da offrire e per riflettere su ciò che rende unica questa terra. Con la combinazione eclettica di generi, sonorità moderne e radici profonde nella tradizione musicale siciliana, Peppe Messina si pone come un artista poliedrico e innovativo, capace di coinvolgere un pubblico vasto e variegato. “Ciumi d’amuri” è una canzone che trasporta l’ascoltatore in un viaggio emozionale, ricco di suoni e poetici versi che esplorano i molteplici aspetti dell’amore per la propria terra.