Per bilancio Greco si affida al segretario Patti, Collura allo sviluppo economico: nuova “mappa” dirigenti

Gela. Le difficoltà ci sono e non le ha nascoste neanche il sindaco Lucio Greco. Il parere negativo al bilancio di previsione ha acuito una situazione amministrativa e burocratica sicuramente non delle migliori. L’addio inatteso del dirigente del settore bilancio Alberto Depetro ha aperto un varco che il sindaco sta cercando di richiudere prima che la situazione sfugga di mano. Le dimissioni del dirigente del settore finanziario, da circa dieci anni alla guida di quegli uffici, si lega inevitabilmente proprio al parere negativo al bilancio e più in generale alla strategia per farvi fronte. Sono già quattro, per ragioni comunque differenti uno dall’altro, i dirigenti che in questi mesi hanno lasciato Palazzo di Città. Il sindaco Greco, come anticipato agli alleati, si è trovato nella necessità di far quadrare i conti anche negli uffici del municipio. Per l’ennesima volta ha dovuto mettere mano alla “mappa” dei dirigenti. Almeno per i prossimi tre mesi toccherà al segretario generale Loredana Patti occuparsi del settore bilancio e di fatto portare avanti le procedure che dovrebbero concretizzarsi con i correttivi e l’approdo degli strumenti finanziari in consiglio comunale. Il segretario ha accettato l’incarico e già prima dell’ufficializzazione aveva iniziato a prendere contezza delle carte e a confrontarsi con gli esperti contattati dal primo cittadino. La nomina ad interim del segretario Patti per gli uffici del bilancio non è comunque la sola. Il sindaco ha affidato l’incarico ad interim per il settore affari legali al comandante della polizia municipale Giuseppe Montana, che aveva già guidato questi uffici. Ai tributi, invece, va l’attuale dirigente del settore patrimonio Simonetta Guzzardi, sempre con un incarico ad interim (supplente è il dirigente dei servizi sociali Maria Morinello).