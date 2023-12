“Percorso di incontro e non di forzature”, Morgana: “Non ci sono posizioni già definite”

Gela. L’incontro di sabato, prima potenziale tappa di un patto per la città tra progressisti, civici e moderati (in quest’ultimo caso per ora solo nell’alveo dell’ipotesi), si farà. Salvo mutamenti in corso d’opera, le forze che stanno cercando di costruire un percorso programmatico comune vogliono fare un passo successivo e dare il via ad un tavolo largo. “È un percorso di condivisione e non di forzature – spiega il coordinatore territoriale M5s Simone Morgana – nessuno deve sentirsi escluso. Non ci sono primogeniture. Questo incontro iniziale non nasce per determinare delle posizioni ma per avviare una discussione, tutti insieme”. Morgana ribadisce la linea. “Le posizioni sono tutte in divenire e si costruiscono intorno al tavolo – aggiunge – non ci saranno imprimatur da parte di nessuno”. Il coordinatore grillino vuole smorzare una certa atmosfera da incompresione che sta montando negli ultimi giorni. I moderati avrebbero preferito attendere le risposte di altri movimenti, con i quali sono in atto dei tentativi di intesa. “L’idea di un tavolo più ampio possibile nasce proprio per condividere con chi vorrà sostenere questo percorso di confronto”, aggiunge Morgana.