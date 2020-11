Perdite idriche danneggiano intero immobile, per Caltaqua responsabilità è del Comune

Gela. Le continue perdite idriche dalle condutture, protratte nel tempo, avrebbero gravemente intaccato le fondazioni di un immobile, fino ad indurre il proprietario a citare in giudizio Caltaqua, ritenuta responsabile del disservizio. Il giudice civile del tribunale si occuperà di valutare la vicenda. I legali dell’azienda italo-spagnola, da anni al centro di tante lamentele per disservizi e carenze idriche, ritengono però che a doverne rispondere sia direttamente il Comune. Palazzo di Città è stato chiamato a costituirsi in giudizio. Per i legali, l’azienda non è proprietaria delle infrastrutture né risulta titolare del servizio, ma solo gestore. Del risarcimento dei danni chiesto dal proprietario dell’immobile, quindi, dovrebbe rispondere direttamente il Comune.