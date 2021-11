“Piove” alla “Aldisio”, insorgono genitori “Solito”: “A rischio incolumità dei bambini”

Gela. Non bastava il trasferimento forzato in altri istituti della città. Oggi, a causa delle piogge, i genitori degli alunni della “Solito” sono stati allertati dal dirigente del plesso di via Feace, perché nell’istituto “pioveva”. Ci sono state infiltrazioni, così il dirigente e gli insegnanti hanno avvertito i genitori, chiedendo loro di recarsi nella struttura per riportare i figli a casa, data la situazione. Il comitato spontaneo dei genitori della “Solito”, che da tempo chiede chiarezza sul futuro della struttura principale, ora ritiene che si sia superata la misura. Anche il plesso dei Cappuccini, di via Feace, risente di manutenzioni che sono fin troppo sporadiche e nessuno vuole mettere a rischio l’incolumità dei figli. Il comitato, attraverso l’avvocato Riccardo Lana che lo rappresenta, ritiene essenziale un monitoraggio totale sulla situazione dell’edilizia scolastica in città, ma anche indicazioni chiare sui tempi dei lavori alla “Solito” .