Più controlli e telecamere contro gli incivili, “rafforzamento per contrastare abbandono rifiuti”

“Stiamo acquistando altre telecamere tecnologicamente avanzate – ha aggiunto l’assessore Liardi – ci consentiranno di scoprire e segnalare i cosiddetti sporcaccioni seriali, che agiscono sempre nelle stesse aree ed in determinati giorni. Ci rivedremo per aumentare anche il numero di cestini portarifiuti sia in centro storico che in via Venezia, dove insiste un’alta densità pedonale”.