Playoff, il Volley Gela pronto al match di ritorno contro Licata

Gela. Tempo di playoff per il Volley Gela, prossimo a disputare la gara di ritorno del primo turno di playoff contro la Limpiados di Licata. Nella gara d’andata pochi problemi per la formazione biancazzurra, trionfante sull’avversaria col netto risultato di 3-0, nonostante il fattore campo a sfavore. Alla squadra allenata da coach Giacomo Tandurella basterà vincere due set per volare in semifinale di playoff. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si andrà al golden set.