Pnrr e progetti, confronto con i tecnici comunali: ok finanziamento per asilo nido

Gela. L’ok è arrivato in giornata, a Palazzo di Città. E’ stato valutato favorevolmente l’iter avviato dagli uffici municipali per l’ottenimento di un finanziamento da circa due milioni e mezzo di euro, finalizzato ad un asilo nido per il plesso “Costa Zampogna”. L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, aveva dato il proprio assenso alla richiesta, avanzata direttamente dal settore che segue queste procedure coperte dal sistema Pnrr. L’architetto Antonino Collura ha predisposto la documentazione tecnica necessaria. “Un ulteriore risultato – fanno sapere dall’amministrazione – che ci fa ben sperare. Sono tanti gli iter in corso che vanno finalizzati”. In questi giorni, ci sono incontri piuttosto costanti tra l’amministrazione, ormai alle battute finali, e i rup dei procedimenti in essere, anzitutto per ciò che riguarda la traccia del Pnrr. A breve, dovrebbe partire l’intervento di via Tevere.