Pnrr, per le gara di appalto Comune aderisce alla stazione unica del Libero Consorzio

Gela. I progetti finanziati con i programmi autorizzati sia dalla Regione che dai ministeri, in diversi casi non sono ancora arrivati in gara. In più occasioni, l’amministrazione comunale ha cercato di serrare i ranghi sul sistema del Pnrr e sulle procedure per gli stanziamenti che vanno accelerate. Le gare di affidamento saranno espletate dalla stazione unica appaltante del Libero Consorzio di Caltanissetta. L’amministrazione comunale ha dato il via libera, attraverso una delibera di giunta. La normativa in materia ormai impone ai Comuni non capoluogo di procedere con l’adesione ad una stazione unica appaltante. E’ stato approvato lo schema della convenzione insieme a tutti gli atti necessari per ufficializzare il rapporto con la Sua del Libero Consorzio.