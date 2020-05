“Pochi controlli dei sindaci su Ipab”, Cgil: “Rispettare contratti nazionali”

Anche i vertici de “La Fenice” non sono immuni da pecche e la Cgil ricorda i ritardi nel versamento delle retribuzioni di marzo e aprile. “Da qualche mese è subentrata la società “La Fenice” alla quale noi abbiamo scritto in merito al ritardo nell’erogazione delle retribuzioni contrattualmente maturate, cioè marzo e aprile 2020 – continuano – da parte di coloro che nulla sanno, cioè i sette lavoratori storici, per i quali pretendiamo rispetto perché anche loro, come gli ospiti che lo abitano, sono persone. “La Fenice” non ha risposto, dalla stampa abbiamo appreso di indagini in corso, delle scelte operate dal commissario nominato dalla Regione e con lui, tramite il prefetto, ci confronteremo tra non molto per affrontare e definire il versamento delle due mensilità che “La Fenice” non ha erogato ai dipendenti storici. Noi non intendiamo partecipare al festival delle parole ovvie perchè il rispetto della magistratura per chi come noi ha come valore la legalità è scontato e la legalità nel mondo del lavoro inizia con il rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro. Il resto sono parole al vento e a Gela vento ne soffia parecchio ma noi, essendo liberi da tutto e tutti e legati solo ai lavoratori rivendichiamo i loro diritti che nessuno può ledere, nessuno. Noi rivendichiamo diritti, come sempre e prescindendo dagli interlocutori”. Anche di queste vicende, probabilmente, si arriverà a discutere in prefettura.