Gela. Polpette avvelenate, probabilmente per attirare e uccidere cani e gatti. Sono state individuate, a Caposoprano, sia in via Islanda che in via Manzoni. E’ stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per rimuoverle. Sicuramente, erano un pericolo enorme per cani e gatti della zona.