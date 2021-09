Ponte Piano Marina, “blocchi saranno rimossi”: sindaci e prefetto monitorano il caso

Gela. La vicenda del ponte di Piano Marina è stata ieri al centro di un nuovo incontro con il prefetto Chiara Armeria. Oltre al sindaco Lucio Greco, erano presenti il sindaco di Butera Filippo Balbo, genio civile, genio militare, forze dell’ordine e guardia costiera. E’ stato stabilito che i sindaci, già oggi, dovranno aggiornare l’ordinanza, in modo da consentire il passaggio pedonale interdetto con dei blocchi di cemento, che ora dovranno essere rimossi. Nella relazione tecnica redatta in questi giorni, a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati, infatti, si legge che per le persone e i mezzi leggeri non c’è pericolo, e quindi vi possono transitare. Naturalmente, si tratta di una soluzione temporanea, nelle more delle indagini strutturali e della progettazione per i lavori di consolidamento della vecchia infrastruttura, sulla quale non si interviene da decenni.