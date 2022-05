“Pontile da demolire”, Iudice: “Politica assente su reperti persi e decadimento culturale”

Gela. “E’ una barriera architettonica non utile, che ingabbia la nostra spiaggia. Il pontile va abbattuto. Bisogna invece assicurare la piena fruizione del porto rifugio”. L’artista Giovanni Iudice, come spesso dimostrato anche su altri temi che sono passati a diventare di dominio pubblico, ha una visione differente rispetto a quella che va per la maggiore. Da parte sua, nessuna difesa ad oltranza della struttura sul lungomare. “Probabilmente, su quel pontile aleggia una memoria storica ma non è affatto un bene storico. Lo sbarco non avvenne attraverso questa struttura. Sorse solo come pontile commerciale, poi rivisto in cemento armato. Oggi, invece, non ha alcuna funzione. E’ l’immagine di un decadimento che non serve al lungomare. La spiaggia va recuperata in ampiezza, anche per una fruizione maggiore da parte dei turisti”. Il punto di vista di Iudice sicuramente non ammicca alla ricerca di un facile consenso pubblico.