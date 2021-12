Pontile, Di Paola: “Ci opporremo, il governo Musumeci demolirà pure le mura Timoleontee?”

Gela. Sulla demolizione dell’ex pontile sbarcatoio, annunciata dal governo regionale con tanto di fondi stanziati, si è aperta l’inevitabile traccia di contesa, anche politica. Sono già emerse evidenti difformità di vedute tra il sindaco Lucio Greco e gli alleati di “Liberamente”, ma per il grillino Nuccio Di Paola è tutta la vicenda che va rivista. “Cercherò di investire della questione l’assessore regionale Alberto Samonà. La Regione deve spiegare i motivi che hanno portato ad una decisione così drastica e con un iter velocissimo. Quando ci sono rifiuti da conferire a Timpazzo o opere da abbattere, nonostante l’indiscusso valore storico, il governo regionale si fa subito sentire e con celerità. Per il resto, invece, latita e non considera per nulla la nostra città. Il pontile sbarcatoio, solo pochi anni fa, almeno secondo l’allora governo regionale, sarebbe dovuto servire per l’attracco degli aliscafi. Poi, venne inserito nell’elenco dei beni del demanio da dare in concessione. Ora, invece, si passa alla demolizione, stanziando sette milioni di euro, che ritengo sia una cifra sproporzionata”. Il deputato grillino lancia anche una provocazione al governo Musumeci. “Se tutti i beni storici, che hanno necessità di interventi e quindi generano costi, vanno demoliti, allora dobbiamo temere anche che vengano abbattute le mura Timoleontee? Il pontile sbarcatoio – aggiunge il deputato regionale – ha un valore storico e di identità della nostra città. La stessa Regione ha definito una legge a tutela dei beni e dei luoghi dell’operazione “Husky”, rispetto alla memoria dello sbarco alleato durante la Seconda guerra mondiale. Perché, il pontile non può essere preservato? Perché, a Caltanissetta, la Regione si sta impegnando per l’antenna Rai, al centro della contesa, e in città invece non fa altro che agire solo per cose negative. Della promessa di futuri progetti di ricostruzione non sappiamo che farcene. Del resto, questo governo regionale è alle battute finali”. Lo scorso febbraio, il gruppo all’Ars del Movimento cinquestelle aveva presentato un’interrogazione, per capire che tipo di interventi il governo Musumeci volesse mettere in campo per il pontile sbarcatoio, dopo il crollo di un tratto, proprio ad inizio anno.