Porta Vittoria, partono i lavori: Greco e Morselli, “a breve via Tevere e via Venezia”

“Sappiamo che questo è un cantiere molto atteso dai cittadini – affermano il sindaco Greco e l’assessore Morselli – perché permetterà di andare finalmente a sistemare una delle arterie maggiormente trafficate e oggetto di incuria e disinteresse generale che si trascina da decenni e che l’ha ridotta in condizioni pietose, praticamente ad una trazzera. I lavori di manutenzione fatti malissimo da parte dei gestori, poi, le hanno dato il colpo di grazia. Non è stato facile raggiungere l’importante risultato odierno, i ritardi burocratici sono stati notevoli e, in ultimi, abbiamo dovuto combattere anche contro il continuo aggiornamento dei prezziari dovuto al caro energia, che ha reso poco attrattivi una serie di cantieri e ha fatto desistere tante aziende, ma finalmente siamo partiti. Questa amministrazione è molto attenta allo stato delle proprie strutture ed infrastrutture, nonostante il personale estremamente ridotto che spesso non può dedicarsi all’ordinario perché soprattutto dallo straordinario e dalle emergenze continue e stiamo correndo per sanare la situazione drammatica che abbiamo ereditato, ma rimediare in pochi mesi non è possibile, occorre tempo. Ad ogni modo, noi siamo qui, stiamo lavorando per cambiare il volto della città e in quest’ottica possiamo già annunciare che, a breve, andrà in gara pure la via Tevere e firmeremo il contratto di aggiudicazione dei lavori per via Venezia”.