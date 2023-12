Porto, ipotesi canale di emergenza in attesa dei lavori: “Sito tra le priorità dell’Autorita’”

Le maggiori attese sono, però, riposte nell’intervento che dovrà garantire la piena operatività del porto rifugio attraverso l’escavo per il ripristino dei fondali e l’allungamento del braccio di ponente, il cosiddetto pennello. Un’opera imponente, attesa da anni, per la quale sembra ormai esserci l’impegno da parte di tutti gli enti interessati.

Il 2024 sarà, quindi, un anno in cui si vedranno i primi segni tangibili della ripresa delle attività nel porto.

“Sono soddisfatto – dice il sindaco – per l’ottimo lavoro fin qui svolto. Credo che questa volta sia finalmente quella giusta. Spero che presto si possano realizzare i lavori di dragaggio e riqualificazione dell’area portuale. Diventa una svolta, un cambio di passo. Non solo per la marineria gelese ma, più in generale, per il turismo da diporto e per l’economia locale”. Prima di tutto bisognerà formalizzare l’accordo attuativo, ad oggi assente.