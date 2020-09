Porto rifugio, lavori iniziano a gennaio? Falcone presenta cronoprogramma

Gela. Annunci di inizio lavori, negli ultimi anni, ce ne sono stati fin troppi. Tra i punti che ieri la delegazione dell’amministrazione comunale, arrivata a Palermo, ha valutato insieme al governo del presidente Nello Musumeci, c’è anche quello del porto rifugio. La verifica non ha toccato la darsena commerciale, finita sotto la scure dei tagli. In questa fase, sarebbe già un primo risultato portare a casa i lavori di base al porto rifugio, insabbiato da anni. Lo scambio di missive, da mesi (come abbiamo più volte riportato) va vanti tra Ispra e Dipartimento della protezione civile regionale. Palermo deve completare una serie di integrazioni alle attività di analisi delle sabbie del porto, che è sito di interesse nazionale. Davanti al sindaco Lucio Greco, al presidente dell’assise civica Salvatore Sammito e al consigliere Vincenzo Casciana, l’assessore Marco Falcone ha spiegato che le integrazioni trasmesse dovrebbero essere sufficienti e il parere del Ministero dell’ambiente potrebbe arrivare a metà mese. Come accaduto con il Museo del mare (Sammito lo aveva anche anticipato), è stato chiesto un cronoprogramma preciso e secondo i tecnici dell’assessorato alle infrastrutture si potrebbe andare in gara a fine ottobre, con un inizio lavori fissato per gennaio del prossimo anno. I fondi previsti sono quelli delle compensazioni Eni.