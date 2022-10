Potenziamento impianto Btu, Comune rilascia l’autorizzazione richiesta da Eni

Gela. La firma finale è arrivata nelle ultime ore. Il Suap ha rilasciato il provvedimento unico per il progetto di potenziamento del sistema Btu, che è uno dei punti nevralgici del ciclo produttivo della green refinery di Eni. L’attività è stata completata dagli uffici e la firma l’ha apposta il segretario generale Loredana Patti, che in questa periodo ricopre l’interim del settore sviluppo economico. L’attività istruttoria era partita a seguito della presentazione della richiesta da parte dei manager di Eni. L’ex dirigente Emanuele Tuccio (ora in pensione) avviò la fase della conferenza di servizi, con tavoli tecnici per assicurare il rispetto dei parametri, anzitutto ambientali. Ora, c’è il provvedimento finale, che consentirà alla multinazionale di mettere in cantiere le attività. Il potenziamento del Btu è destinato, in base ai progetti dell’azienda, alla realizzazione di “una quarta linea di degommazione acida che verrà utilizzata per garantire una migliore affidabilità operativa, e sarà di uguale potenzialità alle preesistenti linee. Decade il vincolo sul limite di lavorabilità di cariche di seconda e terza generazione che l’unità Btu potrà lavorare anche al cento per cento della sua potenzialità”, così riporta una delle relazioni trasmesse al Ministero della transizione ecologica. “Procediamo speditamente ed in piena sinergia con Eni – afferma il sindaco Lucio Greco – nel processo di totale trasformazione della nostra raffineria, che si avvia a diventare une delle più grandi raffinerie green al mondo, leader nella produzione di biojet, che rappresenta il futuro dell’aviazione. Rispetto ad altri mezzi, infatti, negli aerei non è possibile abbandonare il carburante per passare, ad esempio, all’elettrico. Il biojet rappresenta, allo stato attuale, l’unica alternativa ecologica possibile e sapere che verrà prodotto a Gela, senza inquinare e senza danneggiare l’ambiente, mi inorgoglisce. Nel giro di poche settimane, abbiamo esitato ed emesso due provvedimenti molto attesi e che ci permetteranno di gettare le basi per l’economia del futuro senza intaccare, anzi mantenendo ed incrementando i livelli occupazionali. Imprese che operano sul nostro territorio da decenni potranno continuare a farlo, cercando personale in loco e senza contaminare la nostra terra. Credo che sia un doppio motivo per essere soddisfatti del grande lavoro portato avanti”.