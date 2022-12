Pranzo di Natale con i detenuti, a Balate uno spettacolo per gli ospiti

“Sono ben 27 le iniziative messe in campo in tutta la Sicilia dalle Comunità di Sant’Egidio – ha detto Emiliano Abramo responsabile delle comunità di Sant’Egidio in Sicilia – il mondo dei carcerati ha bisogno di umanità e per noi non c’è nulla di più umano del dividere un pasto con loro”.

Il carcere, umile come la grotta di Betlemme, ha accolto Gesù bambino attraverso un momento di preghiera guidato da don Raimondo Giammusso, che nell’ultimo periodo è docente all’interno della casa circondariale, e don Giorgio Cilindrello che per diversi anni ne è stato il cappellano.