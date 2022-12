Precari Covid da salvaguardare, Fsi-Usae: “Asp applica trattamenti diversi”

Due delibere che tagliano: 8.568 ore al mese di assistenza diretta al paziente, offerta dal personale OSS in servizio a tempo determinato che afferisce nelle strutture sanitarie dell’ASP 2 di Caltanissetta, a rischio la qualità del servizio alberghiero e l’igiene del paziente allettato e non, il personale attualmente in servizio per le mansioni svolte è divenuto indispensabile per la qualità assistenziale percepita dall’utenza; 8.112 ore al mese di assistenza Infermieristica, offerta ad oggi dal personale altamente qualificato e preparato che esce dalle Università e che grazie al servizio prestato durante la pandemia nei Presidi garantisce un servizio alta specializzazione che ha permesso il ricambio generazionale nelle nostre corsie, a rischio la riduzione dei Lea, il personale interessato a causa della riduzione del 50 per cento delle proprie ore di servizio (di conseguenza della loro retribuzione) opterà per le dimissioni dall’ASP 2 di Caltanissetta per cercare migliore fortuna in altre Aziende Sanitarie che offrono maggiore certezza economica e sicure chance di crescita professionale.

Gli infermieri e gli OSS assunti a vario titolo durante il periodo pandemico hanno pari diritto, tra l’altro reclutati con la stessa metodologia “Click day”, non si comprende, secondo il sindacato, perchè Asp continui a fare riferimenti a tue tipologie di contratto diverso, quanto lo stesso personale durante il loro servizio è stato impiegato nelle stesse Unità Operative, senza alcuna distinzione sia per garantire i Lea che per assistere il paziente affetto da Covid-19.

La segreteria territoriale chiede la revoca immediata delle delibere; l’osservanza delle raccomandazioni, contenute nella circolare assessoriale del 29 dicembre a

firma dell’assessore Giovanna Volo e dell’ingegnere Mario La Rocca, di sostituire per il personale medico e sanitario i rapporti “flessibili” con quelli a tempo determinato previo esperimento di apposite procedure selettive; il rinnovo a tempo pieno (36 ore settimanali) di tutto il personale a tempo determinato

(Infermieri, Ostetrici, Tecnici e OSS) assunto durante la pandemia, fino al 31/12/2023.