Prentazioni anche da remoto al Policlinico di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Non aspettare il proprio turno in coda, ma prenotarlo anche da remoto. E’ uno dei servizi disponibili nella nuova applicazione SolariQ per le prestazioni Cup dell’AOU P. Giaccone già operativa da alcuni giorni.L’app è scaricabile sul cellulare, sia per sistema Android che iOS, e consente di acquisire in anticipo il proprio numero virtuale per poi eseguire le prestazioni: pagamento ticket e prenotazioni sia in regime di SSN ( Servizio Sanitario Nazionale) che in libera professione. L’app permette inoltre di visionare quante persone ci sono in coda e invia una notifica quando sta per scattare il proprio turno.“Si tratta di un accorgimento – spiega il Commissario straordinario Alessandro Caltagirone – che consente di risparmiare tempo: l’utente, infatti, non deve recarsi al Cup per prendere il numero. Acquisendo il numero in modalità virtuale può presentarsi nel momento in cui arriva il suo turno, così da non dover fare code al Cup”.(ITALPRESS).