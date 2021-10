“Presidenza della Regione? Disponibile a candidarmi”, Di Paola: “Inizio dai territori”

Una scelta quella del parlamentare grillino che Di Paola spiega così. “Avevo già dato la disponibilità qualche mese fa – dice – sono contro i personalismi, diamo priorità al noi. Ho notto, negli ultimi tempi, tante autocandidature, da parte di chi non sta nei territori. Allora, mi metto a disposizione e inizio un percorso. Un percorso nei territori, per fare rete. Cercherò di aggregare amministratori e tanti che nei territori lavorano ma non hanno mai avuto la ribalta. E’ un percorso che va avanti all’interno del Movimento cinquestelle e chiaramente ci saranno anche altre disponibilità. Sarà importante la concertazione nella coalizione che si candida a governare la Sicilia. Comunque, niente personalismi e priorità al noi”. Una proposta di candidatura che adesso dovrà fare i conti con le dinamiche interne al Movimento e anche, da quest’anno per la prima volta alle Regionali, con i partiti della possibile coalizione, a partire dagli alleati già rodati del Pd.