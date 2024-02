“Presti” nel degrado, l’impianto sportivo in condizioni preoccupanti: ieri un sopralluogo

Gela. Se il Gela Calcio non naviga certo in ottime acque al momento, anche i pochi tifosi che domenica hanno sfidato al pioggia si sono dovuti barcamenare tra l’acqua delle pozzanghere che ha invaso spalti e gabbiotti per la stampa e la consueta spazzatura che invade la struttura.

Lo spettacolo offerto dal Presti, se non è stato granché sul terreno di gioco, di certo è stato di gran lunga peggiore sugli spalti. Non certo un bel biglietto da visita per quei tifosi gelesi che sono lì a sostenere i colori biancazzurri nonostante le difficoltà sul campo e nemmeno per i tifosi ospiti o i giornalisti locali o di altre città che al Presti vengono a lavorare in condizioni estreme.

La pioggia di domenica poi non ha fatto altro che amplificare le condizioni di degrado in cui da troppo tempo ormai versa lo stadio comunale.

Abbiamo più volte raccontato dell’assenza di una copertura in tribuna che di fatto espone i tifosi alle intemperie, ma se a questo si aggiunge una manutenzione pressoché inesistente e una pulizia totalmente assente lo spettacolo dell’abbandono è servito.