“Priorità è salvare città”, Sammito: “Mi riconosco nel centrodestra ma potrei non ricandidarmi”

Gela. Domani riferirà ai capigruppo consiliari rispetto alle ultime evoluzioni registrate in materia di crisi finanziaria del municipio. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha preso parte alle riunioni che l’amministrazione comunale ha avuto con i consulenti catanesi che si stanno occupando delle carte del municipio, anche in vista dell’audizione alla Corte dei Conti. “La priorità è salvare la città e stiamo facendo di tutto per arrivare all’obiettivo – dice il presidente – è una questione che tocca chiaramente l’attuale amministrazione ma che dovrà essere seguita anche dalla prossima. E’ inevitabile. Attuare un piano di riequilibrio non è un’attività semplice. Il dirigente, l’assessore al bilancio e un pool vero e proprio degli uffici finanziari dell’ente dovranno dare seguito alle linee dettate dalla Corte dei Conti. Io penso che si possa evitare la conclusione peggiore. Deve esserci la volontà da parte di tutti. Non voglio neanche pensare ad altri esiti che sarebbero un danno anzitutto per i cittadini. Anche io, prima di tutto come cittadino, non voglio ritrovarmi con tariffe al massimo o con servizi rimodulati”. Sammito, a sua volta, in questa fase sembra non voler dare troppo spazio alla dialettica meramente politica, mettendo in cima l’emergenza dei conti che ha colpito Palazzo di Città. Il suo riconoscersi nell’area di centrodestra non è una novità per nessuno e alle regionali dello scorso anno ha corso sotto le insegne di Forza Italia. Proprio il centrodestra però sta premendo sull’amministrazione e da più parti sono arrivate richieste di dimissioni indirizzate al sindaco Lucio Greco.