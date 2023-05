Pro-Greco con pochi numeri, passa il provvedimento Imu: niente da fare per il regolamento Tari

Gela. I numeri dei pro-Greco, in aula consiliare, continuano ad essere assai risicati. Atti fondamentali come il Pef e la relativa variazione di bilancio, al pari di quella per le linee di finanziamento Pnrr, sono passati in quest’ultima tornata quasi esclusivamente per l’azione dei “responsabili” (progressisti e civici in primis) che hanno garantito la presenza in aula. In serata, però, dopo che ieri il numero legale era venuto meno (nel post voto sullo statuto dell’Unione dei Comuni e sulla variazione Pef), la soglia si è fatta ancora più tortuosa. Il provvedimento sull’Imu è stato approvato con sette voti favorevoli e l’astensione di progressisti e civici (che hanno comunque garantito la presenza). Il centrodestra d’opposizione in aula non c’era proprio. I pochi esponenti d’area presenti hanno poi lasciato i lavori. Sulle integrazioni del regolamento Tari per i rifiuti, i numeri non hanno retto.