Progetti e finanziamenti, ancora una volta vicenda in consiglio: fissato monotematico

Gela. Sarà probabilmente l’ultima “revisione” prima dello sciogliete le righe finale. L’assise civica lunedì prossimo tornerà ancora una volta ad affrontare il capitolo dei progetti finanziati. A che punto sono le procedure vogliono capirlo soprattutto gli esponenti progressisti e civici, anche se l’iniziativa è stata condivisa pure da riferimenti dei pro-Greco. Negli ultimi mesi, c’è stata l’accelerazione su “Qualità dell’abitare”, con tutti gli appalti andati in gara e affidati. Si attende il passo conclusivo della firma dei contratti per la partenza di cantieri, coperti con fondi non inferiori a trenta milioni di euro. Per i consiglieri, ci sono però priorità che non si possono trascurare, a partire dal secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, inserito nel sistema di “Rigenerazione urbana”, così come le procedure che rischiano il definanziamento. È accaduto da ultimo nel caso dei lavori di rifunzionalizzazione degli spazi esterni di Palazzo Ducale. La Regione, a seguito di ritardi comunali nella definizione dell’iter, ha tagliato 600mila euro. C’è la riqualificazione di Montelungo che deve vedere la luce dopo l’affidamento dell’appalto.