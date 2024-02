Progetti e interventi, Farruggia: “Greco parla di coinvolgimento della città ma non l’ha mai fatto”

Gela. Progetti e interventi di riqualificazione, in giro per la città, “ma senza coinvolgere i comitati di quartiere e sempre sottraendo aree verdi”. Il consigliere comunale M5s Virginia Farruggia, che ieri ha assistito alla presentazione di uno degli investimenti del programma “Qualità abitare” (per la riqualificazione dell’area dell’Orto Pasqualello), conferma di non trovarsi d’accordo con le scelte amministrative. “Si parla tanto di coinvolgimento della città e dei comitati di quartiere – sottolinea – ma il sindaco non l’ha mai fatto. Non è un caso che ci troviamo davanti ad intere aree verdi sottratte al territorio e occupate da interventi di edilizia oppure eliminate del tutto”. Per Farruggia, sono tanti gli esempi pratici. “Da Macchitella e fino a via Venezia – continua – manca ogni tipo di dialogo con i quartieri e c’è solo un’unica idea, sottrarre verde in una città già fortemente colpita dalla mancanza di alternative all’edificazione. Il sindaco non può limitarsi ad annunciare il dialogo con i comitati di quartieri, quando poi nella pratica adotta scelte unilaterali”.