Progetti, l’incontro con i comitati di quartiere: Greco, “non si perderanno finanziamenti”

Gela. Come già riferito, il sindaco Lucio Greco, ieri, ha incontrato i presidenti dei comitati di quartiere, i quali avevano espresso preoccupazione per la possibile perdita di finanziamenti relativi a progetti in itinere. In particolare il piano di potenziamento della pubblica illuminazione del quartiere Settefarine. Per la parte pubblica, con il sindaco, c’era l’assessore Francesca Caruso. “Come sempre – dice il sindaco – nella logica della collaborazione massima con i comitati di quartiere, l’amministrazione comunale ha accolto con favore la richiesta di un incontro per fare il punto sul progetto di efficientamento energetico dei quartieri della città. L’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Caruso, ha già fornito alcuni chiarimenti rispetto alla preoccupazione espressa dai rappresentanti dei quartieri su una possibile perdita dei finanziamenti. Alla luce dell’odierno incontro abbiamo concordato di aggiornarci a breve, alla presenza degli assessori e dei dirigenti dei settori. Posso assicurare, sin da ora, che non vi è alcun pericolo di perdita dei finanziamenti”.