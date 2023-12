“Progetto ampio unica soluzione”, Siragusa: “Tavolo entro fine anno, tutti facciano passi indietro”

Gela. “Non ci sono alternative ad una soluzione più ampia possibile”. L’ex segretario cittadino del Pd Guido Siragusa non è per nulla fuori dal dibattito in corso nel campo del centrosinistra locale, che mira prevalentemente a costruire una coalizione forte, alternativa al centrodestra dei partiti e all’amministrazione Greco. Il dialogo con il parlamentare Ars Nuccio Di Paola e con gli altri pezzi dell’alleanza va avanti, nonostante Siragusa abbia posizioni non convergenti con quelle dell’attuale guida dem. Fu proprio l’ex segretario del Partito democratico, mesi fa ormai, a lanciare i primi segnali verso un confronto politico ampio, con forze di centrosinistra e progressiste ma anche con la dimensione civica. “Mi fa piacere che questo modello – dice – adesso inizi a concretizzarsi. Mi sarebbe piaciuto se l’iniziativa l’avesse presa il Pd. L’ha fatto Di Paola, che ha un ruolo importante e sta dimostrando di credere in questo progetto. Penso che in una fase d’emergenza, come quella che sta attraversando la città, le persone di buona volontà non possano che tornare a parlarsi. Ci vuole umiltà e soprattutto deve esserci la volontà di fare passi indietro. Tutti noi dobbiamo fare passi indietro, anteponendo i bisogni della città alle aspettative individuali. Solo così si potrà incidere”. Durante l’incontro di sabato scorso che il gruppo M5s ha avuto con gli esponenti del tavolo moderato, pare che proprio Di Paola abbia voluto mettere in chiaro che nel percorso in atto ci saranno proprio lo stesso Siragusa e il consigliere comunale Paola Giudice, altri tasselli che potrebbero comporre la coalizione. “Un tavolo unitario? Si deve provare da subito – aggiunge Siragusa – lo dobbiamo fare entro fine anno. Ai cittadini non interessano le formule politiche. L’esigenza primaria è risolvere i problemi. Un programma elettorale si può strutturare su quattro o cinque punti. Non credo molto né ai temi, che spesso sono la scusa per mantenere lo status quo, né ai programmi da cinquanta o sessanta pagine. Tutti dobbiamo essere consapevoli della situazione che attraversa la città. Il Titanic, purtroppo, è ormai affondato. Dobbiamo lavorare per farlo riemergere. Anche nel tavolo dei moderati c’è chi può dare un contributo di esperienza e capacità. Mi riferisco ad esponenti come Fasulo, Lo Nigro o Melfa e agli altri che verranno esserci, dando sempre precedenza ad un progetto ampio”.