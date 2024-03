Progetto “Ciliegino”, persero terreno e fabbricato: proprietari chiedono oltre tre milioni di euro

L’azione è stata avviata non solo nei confronti dell’ente comunale ma anche della cooperativa “Agroverde” che propose e perorò l’investimento. Secondo il legale che ha avanzato il ricorso, sono ancora i suoi assistiti i legittimi proprietari di quell’area. E’ evidente che si mette in discussione pure l’iter di esproprio. La giunta ha dato il via libera alla costituzione in giudizio. Il Comune sarà nel procedimento nel tentativo di evitare la soccombenza che significherebbe una notevole esposizione finanziaria per l’ente, ora in dissesto.