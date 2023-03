“Progetto Greco? Ormai ibrido e isolato”, Di Stefano: “Diano risposte su Sinapsi e Macchitella Lab”

Di Stefano ritorna anche sul polo tecnologico, per il quale conferma la necessità di una procedura più lineare, ma anche sull’investimento Macchitella Lab, strutturato sulle compensazioni Eni. “Il progetto Sinapsi, che vede il coinvolgimento di partner di eccellenza e che rappresenta la possibilità, per la città, di dotarsi di un polo tecnologico, merita l’attenzione della politica tutta ma l’attenzione non ci esime, però, proprio per l’importanza del progetto dal ricorrere alle procedure corrette né esime la politica dal mettere i consiglieri comunali nelle condizioni di conoscere cosa, tecnicamente, stiano votando e non mi pare che ai quesiti posti si sia data risposta – continua – non meno attenzione merita di certo Macchitella Lab, peraltro progetto connesso concettualmente proprio a Sinapsi. Macchitella Lab, anzi, se vogliamo, è il presupposto di Sinapsi ma su questo progetto che prevede l’apertura dell’università in città, con gli stessi soggetti partner di Sinapsi, tutto tace. Eppure i lavori di riqualificazione dell’immobile a Macchitella sono stati ultimati da molto tempo. È a cose così che la politica dovrebbe interessarsi senza scomodare gli esami di coscienza ma partendo dalla propria coscienza. È su cose così che si determina la vicinanza alle istanze della città. È rispondendo ai consiglieri in aula, sui quesiti tecnici di Sinapsi, ed è rispondendo agli studenti che non hanno ancora potuto fare alcuna iscrizione all’università a Macchitella Lab. Ancora, è evitando che la Kore, che utilizzava lo Youth Center nell’attesa dell’apertura di Macchitella Lab, praticamente scappi nel silenzio assordante della politica, e si trasferisca in una stanza a Palazzo Pignatelli. Il tutto, mentre la politica non muove un dito”. L’ex vicesindaco ritorna sul fallimento politico dell’alleanza pro-Greco. “L’invito ad un esame di coscienza proviene da chi, negli ultimi anni, ha tentato di indirizzare le scelte politiche del sindaco, finendo di fatto per isolarlo e giustamente qual’è la cosa più semplice? Scaricare le colpe sugli altri. Osservando la realtà, direi che la richiesta proviene da un obiettore di coscienza politico – conclude – che perdura nel rifiuto di ottemperare al suo dovere che in politica coincide con il costruire e certo non con il distruggere”.