Progetto per nuovi alloggi popolari, era fermo da anni: incarico a geologo per valutare area

Gela. L’accordo per l’eventuale finanziamento risale addirittura a quindici anni fa. I tecnici del settore comunale urbanistica e territorio hanno “riesumato” il progetto per la realizzazione di nuovi alloggi popolari in città. L’impianto iniziale rimane immutato, ma si valuterà una nuova area, quella che ricade tra via Patrasso e viale Mattei, per un totale di cinquantadue alloggi. Da decenni, non se ne costruiscono in città, nonostante l’enorme domanda di edilizia popolare. L’amministrazione comunale, dopo le ordinanze di sgombero per gli abusivi che risalgono allo scorso anno, ha riaperto il bando per la presentazione di nuove domande e l’inserimento in graduatoria, così da avere diritto ad un alloggio Iacp. Mancano però le strutture e si punta a realizzarle. Prima di tutto, il progetto va rivisto e adattato alle nuove esigenze. Per questo, dirigente e tecnici del settore urbanistica hanno disposto l’affidamento di un incarico tecnico ad un geologo, che dovrà occuparsi di redigere lo studio sulla nuova zona, dove dovrebbero poi sorgere gli immobili.