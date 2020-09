Progetto tangenziale Gela è fermo, Falcone: “Chiesto tavolo tecnico al ministero”

“Prendiamo atto con piacere di come, nell’ultimo incontro con i Comitati di Coordinamento dei Contratti istituzionali di Sviluppo per la realizzazione delle Direttrici ferroviarie nel Mezzogiorno, tra cui la Messina-Catania-Palermo, il ministro del Sud Giuseppe Provenzano abbia colto l’allarme, già lanciato da tempo della Regione Siciliana, sulle pastoie burocratiche che fermano i progetti e rallentano in maniera insopportabile l’avvio di lavori e opere. Oggi più che mai, gli uffici statali dovrebbero semplificare, accelerare le procedure. A nulla servono, infatti, le norme di semplificazione se non vengono ridotti significativamente i tempi di approvazione degli atti, soprattutto in materia ambientale. Abbiamo miliardi da spendere in strade e ferrovie, con numerosi progetti pronti. Purtroppo – ha detto Falcone – tutto rischia di rimanere intrappolato dalle procedure autorizzative. In questo senso, abbiamo chiesto al ministro Provenzano e al sottosegretario Margiotta un rapido intervento, anche con un tavolo tecnico a Roma, per sbloccare finalmente progetti come la Palermo-Trapani via Milo o la circonvallazione di Gela che potrebbero, fin da subito, diventare cantieri”. I lavori per la tangenziale avrebbero un’inevitabile ricaduta occupazionale su un territorio nel quale anche l’edilizia è ai minimi e mancano vere infrastrutture viarie. Tocca però alla politica dare delle risposte concrete, che ad oggi sono mancate.