Programmi e progetti, Confesercenti apre i confronti con i candidati a sindaco

“L’associazione datoriale Confesercenti ritiene il confronto con i prossimi candidati a sindaco cruciale per delineare il primo step di interlocuzioni e anche la visione programmatica che ciascuno ha della città, del commercio e del centro storico. Per questo motivo, già la scorsa settimana sono state avviate da parte di Confesercenti interlocuzioni con il settore lavori pubblici del Comune per avere contezza delle progettualità con fondi Pnrr ed altri, che si stanno già mettendo in campo al fine di essere allineati con quanto già programmato. Abbiamo voluto comprendere quali programmazioni possano essere messe in piedi, coscienti della particolare situazione economica in cui il Comune versa”, fanno sapere da Confesercenti.

(In foto Cammarata e l’avvocato Valentino Granvillano)