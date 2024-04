Progressisti e socialisti valutano il sostegno a Di Stefano, sul tavolo l’ipotesi di una lista

Gela. Una potenziale lista da aggiungere all’alleanza del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. L’ipotesi è sul tavolo degli esponenti che si rivedono nell’area socialista e in quella progressista, non ancora collocati nel risiko per le amministrative. Ci sono stati diversi incontri nell’ultimo periodo. L’intenzione sarebbe di rafforzare l’alleanza di Di Stefano, che fa perno principalmente sui grillini, sui dem e sui civici. Il profilo assunto dall’agorà politica non li convinse del tutto, pure rispetto alle modalità di scelta del candidato a sindaco. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, “garante” di quel percorso, optò per l’ex vicesindaco, ritenendolo un punto di convergenza per tenere unite più anime, politicamente non proprio affini. Adesso, il duopolio Scerra-Cosentino che sta caratterizzando il centrodestra e la volontà di puntellare la candidatura dell’agorà, potrebbero indurre socialisti, progressisti, esponenti sindacali e della società civile, a dare manforte a Di Stefano.