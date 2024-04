“Proposta Mpa? È un partito nel tavolo d’area”, meloniani: “FI rispetta gli accordi”

Gela. Con la conclusione della breve pausa pasquale, nel centrodestra locale che fa fatica ad individuare una soluzione condivisa per le amministrative di giugno, ripartono valutazioni ancora mai concluse. I meloniani ribadiscono il concetto: la proposta rimane tale e quale, la candidatura a sindaco del capogruppo consiliare Vincenzo Casciana. Il tavolo ufficiale d’area ripartirà da questo assunto. Ieri, gli autonomisti dell’Mpa, il gruppo di “Un’Altra Gela” che sta con il sindaco Lucio Greco e la lista “Solo per Gela”, hanno riaperto il canale di dialogo. L’intenzione è di “pesare” i potenziali candidati a primo cittadino: lo stesso Casciana, il dirigente medico Rosario Caci (voluto fortemente dai lombardiani) e il sindaco Lucio Greco. “Abbiano saputo di questa proposta – spiega il presidente provinciale FdI Gianluca Nigrelli – per ora, non ci siamo ancora confrontati sul punto ma sicuramente lo faremo. Le scadenze sono prossime e una decisione dobbiamo prenderla. Per quanto ci riguarda la soluzione avanzata rimane quella del consigliere Casciana”. In città, non sembrano emergere conclusioni discordanti tra le fila del partito. “La proposta dell’Mpa? Non capisco dove stia la novità – dice il coordinatore locale Salvatore Scuvera – l’Mpa è nel tavolo del centrodestra. Ha tutta la legittimazione per avanzare una propria proposta, in questo caso si tratta di Caci. Noi riteniamo che la soluzione migliore per fare sintesi sia quella di Casciana. Dobbiamo comunque chiudere prima possibile per dare un governo stabile alla città. Greco? Non mi pare sia una proposta dell’Mpa. Nel tavolo ufficiale non se ne è mai parlato”. Se l’ipotesi Caci, seppur avanzata da una forza politica che è ancora nell’attuale giunta cittadina, può essere vagliata, per i meloniani è sostanzialmente impossibile rapportarsi ad un’opzione Greco. Fratelli d’Italia è stata sempre all’opposizione dell’avvocato e già cinque anni fa si schierò con la coalizione rivale.