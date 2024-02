Protesta agricoltori, formalizzata richiesta monotematico: Trainito, “tema fondamentale”

Gela. La mobilitazione avviata dagli agricoltori, sul territorio e in diverse zone d’Italia e non solo, arriva in consiglio comunale. Il capogruppo di Forza Italia e presidente della commissione ambiente Rosario Trainito ha formalizzato la richiesta per una seduta del civico consesso, da tenere nei luoghi del presidio di Ponte Olivo e comunque in presenza degli agricoltori. “Ci sono già le prime adesioni di colleghi consiglieri – spiega il forzista – il presidente Sammito mi ha garantito che una seduta sarà convocata prima possibile. Ho voluto dare subito continuità all’iniziativa, trattandosi di un tema che tocca tutti”.