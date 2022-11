Protesta No Muos, scontri davanti alla base Usa: pronunciate condanne

Gela. Gli scontri nei pressi della base Usa di contrada Ulmo, a Niscemi, risalgono al marzo di otto anni fa. Una manifestazione contro l’attivazione del sistema Muos determinò un contatto tra i manifestanti, giunti da diverse zone della Sicilia e non solo, e gli agenti di polizia schierati nell’area. Una vicenda che ha portato a processo ventuno imputati. Secondo la procura, erano tutti presenti il giorno della manifestazione e avrebbero avuto un ruolo attivo negli scontri. Il giudice Miriam D’Amore ha disposto la condanna a due anni di reclusione ciascuno. Il pm Pamela Cellura ha concluso indicando la responsabilità di tutti i coinvolti e chiedendo la condanna a tre anni solo per due dei coinvolti. Due anni, invece, per tutti gli altri diciannove imputati. Le difese hanno escluso qualsiasi aggressione alle forze dell’ordine e anzi hanno parlato di una manifestazione assolutamente pacifica. La tensione, secondo la linea dei legali, sarebbe salita esclusivamente a causa della massiccia presenza delle forze di polizia. E’ stato messo in dubbio l’effettiva identificazione degli imputati.