Proteste contro il sistema Muos, aperto dibattimento: ventinove attivisti a giudizio

Gela. Si è aperto questa mattina il dibattimento che ha portato a processo ventinove attivisti “No Muos”. I fatti risalgono all’agosto di cinque anni fa, quando ci sarebbero stati presunti atti a danno delle forze dell’ordine intervenute per monitorare il campeggio organizzato dagli attivisti. Il giorno precedente si era tenuta una grande manifestazione ancora una volta per ribadire la contrarietà alla presenza delle installazioni militari in contrada Ulmo, dove da diversi anni è presente il sistema di telecomunicazioni militari Usa. Sia la procura, con il Pm Luigi Lo Valvo, che i difensori degli imputati hanno esposto le rispettive richieste istruttorie. In via preliminare, il collegio penale presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni) ha autorizzato lo svolgimento a porte aperte del procedimento e già questa mattina alcuni attivisti, anche non imputati, hanno potuto seguire l’attività d’aula. A testimoniare è stato uno dei poliziotti che segnalò presunte violenze ai suoi danni. E’ stato sottoposto all’esame della procura e dei difensori.