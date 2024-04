Provocò un incidente stradale, fuggì senza soccorrere i feriti: accuse ad un trentottenne

Gela. In due, che erano in sella ad uno scooter, rimasero feriti, dopo essere finiti sul selciato stradale. Secondo i pm della procura, l’incidente, lo scorso anno, sarebbe stato causato da un trentottenne che era alla guida di una Fiat Panda. Non si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi e anzi avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce. E’ emerso, nel corso delle indagini che sono state chiuse, il fatto che non abbia mai conseguito la patente di guida. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe messo alla guida della vettura, di proprietà del padre, appunto pur non avendo la patente. I due, un uomo e una donna, che era in sella allo scooter, riportarono ferite.