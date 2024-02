Puzza di gas, tante segnalazioni: Trainito, “nuova nota ad Arpa, non si trascuri situazione”

Gela. Da giorni ormai in atmosfera si percepisce un intenso tanfo di gas. Il presidente della commissione consiliare ambiente Rosario Trainito aveva già chiesto verifiche ad Arpa. Risposte non ce ne sono state. Un silenzio che lo ha spinto a scrivere nuovamente ad Arpa. Ritiene si debbano individuare le possibili fonti delle eventuali emissioni. “Servono accertamenti completi – dice l’esponente di Forza Italia – non possiamo permettere che la situazione continui. Dobbiamo prevenire qualsiasi rischio per la salute dei cittadini”.