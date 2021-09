“Qualità dell’abitare”, tavolo su finanziamenti: “bando e 240 giorni per progettazione”

Gela. L’intesa c’è, per avere una linea univoca, senza troppi rischi. L’amministrazione comunale, che ha ottenuto finanziamenti per trenta milioni di euro nel progetto “Qualità dell’abitare”, vuole assicurarsi un cronoprogramma certo, anche nei rapporti con i ministeri. Questa mattina, dopo la scelta del vicesindaco Tereziano Di Stefano, intorno allo stesso tavolo e in videoconferenza, si sono riuniti i componenti delle commissioni sviluppo economico e urbanistica, i tecnici, il senatore grillino Pietro Lorefice e lo stesso esponente della giunta Greco. La prima tappa è piuttosto chiara. “La progettazione esecutiva deve essere conclusa entro 240 giorni dalla firma del disciplinare, che già consente di ottenere una prima tranche del finanziamento, pari al cinque per cento – spiega Di Stefano – bisogna individuare una società di progettazione che dia garanzie e possa coprire tutta l’attività. Siamo d’accordo sulla scelta del bando pubblico, visti anche gli importi. Progettazione esecutiva significa anche validazione dei progetti, approvazione in giunta e altri passaggi come la procedura degli espropri. Sono termini che vanno rispettati e noi vogliamo programmare con molta attenzione, anche prima della firma del disciplinare, che avverrà a breve. Dobbiamo collaborare e la presenza delle commissioni e del senatore Lorefice è un segnale molto importante”.