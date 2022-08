Quattro gol al “Presti” e pari spettacolo tra Gela Fc e Nissa

Nissa subito in vantaggio con Ortiz dopo 15 minuti. Pareggio di Piazza su calcio di punizione per i gialloneri. Ospiti ancora in vantaggio con Lucero e nuovo pari, questa volta su azione del Gela FC con Abate. Nella ripresa il risultato non cambierà più. Domenica debutto in Eccellenza in casa contro lo Sciacca di Brucculeri.