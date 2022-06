Raccolta rifiuti, pagamenti tardano: Fp-Cgil, “stato di agitazione”

Gela. Gli stipendi della mensilità di maggio non sono stati ancora versati ai lavoratori della raccolta rifiuti. Tekra, l’azienda campana che continua a svolgere l’attività in proroga, non ha disposto i pagamenti. Operai e sindacati non accettano lo slittamento del termine, che sta diventando una consuetudine, contraria a quanto previsto dal contratto nazionale. La segreteria provinciale di Fp-Cgil, con il sindacalista Angelo Polizzi, dichiara lo stato di agitazione e non esclude “una giornata di sciopero”.