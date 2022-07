Radioterapia, poco personale: Donegani, “pazienti costretti a raggiungere altre città”

Gela. Carenze di personale, non solo tra i reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Le criticità del sistema sanitario locale pesano anche su una struttura fondamentale, la radioterapia. Lo segnala l’ex parlamentare regionale Miguel Donegani, che parla di pazienti costretti a viaggi in altri centri. “Alle già croniche condizioni dei servizi sanitari e dell’ospedale, si aggiunge la situazione grave della radioterapia. Per mancanza di organico i pazienti sono costretti a viaggi della speranza in altre città. Un paradosso assurdo – scrive anche sul suo profilo social – che stride due volte. Un mio emendamento alla legge sanitaria diede voce alle denunce fatte dai cittadini, su tutti Crocifisso Moscato. Un struttura che si realizzò come azione risarcitoria nei confronti della città”. Donegani chiede che si intervenga prima possibile, per garantire la radioterapia a pieno regime.