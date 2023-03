Rapina in un centro scommesse, aperto dibattimento: “Imputato fece da palo”

Gela. Il colpo venne messo a segno alcuni anni fa, ai danni di un centro scommesse della zona di via Recanati. Furono portati via circa duemila euro. L’addetto fu minacciato con una pistola. Secondo gli investigatori, il “palo” sarebbe stato Gianluca Giuseppe Raniolo. In sella ad uno scooter, avrebbe atteso il presunto complice fuori dal centro scommesse. I due fecero poi perdere le loro tracce. Nei suoi confronti è stato aperto il dibattimento, davanti al collegio penale del tribunale. C’era già stato il rinvio a giudizio. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Limoncello. Per la rapina c’è già stata un’assoluzione, ottenuta da un altro imputato, che era ritenuto direttamente responsabile di aver puntato l’arma contro l’addetto per farsi consegnare i soldi. Le contestazioni però non hanno retto.